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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» продлит контракт с полузащитником

11 Января 2024 • 11:28 Комментировать

Полузащитник Маттео Политано может заключить новое трудовое соглашение с «Наполи». Об этом рапортует посредством социальных сетей журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, руководство неаполитанского клуба подготовило все необходимые бумаги для оформления сделки. Новый контракт между сторонами будет рассчитан на три с половиной года.

Ранее сообщалось, что интерес к Политано проявлял «Аль-Шабаб», однако игрок отказался от переезда в чемпионат Саудовской Аравии.

Маттео защищает цвета «Наполи» с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 25 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей и четыре голевые передачи. Его действующий контракт истекает летом 2025 года.

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Наполи Маттео Политано
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