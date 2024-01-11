«Наполи» продлит контракт с полузащитником

Полузащитник Маттео Политано может заключить новое трудовое соглашение с «Наполи». Об этом рапортует посредством социальных сетей журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, руководство неаполитанского клуба подготовило все необходимые бумаги для оформления сделки. Новый контракт между сторонами будет рассчитан на три с половиной года.

Ранее сообщалось, что интерес к Политано проявлял «Аль-Шабаб», однако игрок отказался от переезда в чемпионат Саудовской Аравии.

Маттео защищает цвета «Наполи» с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 25 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей и четыре голевые передачи. Его действующий контракт истекает летом 2025 года.