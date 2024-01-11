Камоцци оценил игру Алексея Миранчука

Экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался об игре российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Специалист отметил, что игрок достоин выходить в стартовом составе команды из Бергамо, ведь в последних играх он напрямую влияет на результат.

«Его главное качество — умение нестандартно мыслить на футбольном поле. Такие игроки всегда высокого ценятся», - приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Вчера, 10 января, россиянин провел 90 минут в матче 1/4 финала Кубка Италии против «Милана» и смог заработать 11-метровый удар, который принёс победу его команде.