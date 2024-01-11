Черчесов оценил выступление Миранчука в «Аталанте»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о выступлении полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Алексей здорово проявляет себя в последние два месяца. Но надо постараться удержаться на этом уровне и в дальнейшем», - приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что команда из Бергамо воспользовалась функцией автоматического продления контракта с россиянином. Теперь соглашение рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне Миранчук принял участие в 16 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.