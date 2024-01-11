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Чемпионат Италии. Серия А

Черчесов оценил выступление Миранчука в «Аталанте»

11 Января 2024 • 10:09 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о выступлении полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Алексей здорово проявляет себя в последние два месяца. Но надо постараться удержаться на этом уровне и в дальнейшем», - приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что команда из Бергамо воспользовалась функцией автоматического продления контракта с россиянином. Теперь соглашение рассчитано до лета 2025 года. 

В текущем сезоне Миранчук принял участие в 16 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде. 

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