Ди Марцио: «Крунич перейдёт в «Фенербахче» в ближайшие дни»

Авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио, специализирующийся на трансферах футболистов, сообщает о том, что переход сербского полузащитника с боснийским гражданством, Раде Крунича, уже практически оформлен.

Речь идет об очень долго рождавшемся трансфере из «Милана» в турецкий «Фенербахче», который охотится на Крунича с лета прошлого года. Как уточняет репортер, клубы сошлись на сумме около пяти миллионов евро, плюс что-то в качестве бонуса.

Раде Крунич выступает за «Милан» с 2019 года, ранее он успел поиграть и в других итальянских клубах - «Вероне» и «Эмполи».