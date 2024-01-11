Гасперини: «Попробуем выиграть Кубок Италии»

«Аталанта» прошла «Милан» в полуфинале Кубка Италии, команда Джан Пьеро Гасперини одолела соперника на его территории, причем победа получилась волевой - бергамцы пропустили первыми. После такого матча Гасперини уверен, что его подопечным удастся добиться успеха и в турнире в целом.

- Пенальти был, и пенальти можно было назначать и еще. Мы сыграли хорошо. Первые полчаса были трудными, у нас не получалось вязать игру. Но уже в конце первого тайма все пошло лучше, не говоря уже о втором тайме. Я доволен, теперь мы можем попробовать выиграть кубок, - цитирует слова Гасперини pianetamilan.it.