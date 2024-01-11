​Пиоли: «Всё решил пенальти, которого не было»

Итальянский «Милан» покинул Кубок Италии, команда Стефано Пиоли проиграла «Аталанте». Наставник «россонери» считает, что его коллектив уступил лишь по вине пенальти, который, как он полагает, был назначен несправедливо.

- Мы очень хорошо отыграли первый тайм и заслуженно вышли вперед, а потом прозевали гол. Но матч изменил пенальти, которого не было. Во втором тайме игра утратила блеск и остроту, - посетовал Пиоли, слова которого цитирует pianetamilan.it.

В последний раз «Милан» побеждал в Кубке Италии в далеком 2003 году. «Аталанта» сыграет в полуфинале турнира «Фиорентина».