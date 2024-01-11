​Лотито: «Отличный подарок на 124-й день рождения»

Вчера, девятого января, римский «Лацио» отпраздновал свой 124-летие - клуб был основан в 1900 году. Эту дату футболисты клуба отметили приличествующим образом, обыграв с минимальным преимуществом «Рому» и добыв путевку в полуфинал Кубка Италии. Это отметил и президент клуба Клаудио Лотито:

- Прекрасный подарок на 124-й день рождения клуба. Достойное первой команды столицы выступление. Нацеленные, волевые, собранные и скромные - у такой команды есть потенциал сражаться с любым соперником, - цитирует слова Лотито cittaceleste.it.

В последний раз «Лацио» выигрывал Кубок Италии в 2019 году.