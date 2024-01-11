​Аллегри: «Я очень доволен Кином»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри уверяет, что полностью доверяет и доволен выступлениями Мойзе Кина - нападающего с ивуарийскими корнями, который выступает за «Ювентус» с 2021 года.

- Кин - игрок «Ювентуса», которым я очень доволен. Говорить о трансферах я сейчас не хочу, особенно накануне важных матчей, - цитирует слова Аллегри итальянское новостное агентство ITASportPress.

Ранее Мойзе Кин успел поиграть в таких клубах, как итальянская «Верона», английский «Эвертон», а также французский «ПСЖ». Привлекается для выступлений в сборную Италии.