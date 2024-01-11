​Моуринью: «Проиграли из-за пенальти»

Римская «Рома» проиграла в принципиальном матче «Лацио», подопечные португальского специалиста Жозе Моуринью уступили, пропустив единственный гол после исполнения пенальти в их ворота. Разумеется, наставник «Ромы» винит в поражении именно арбитров и судейство:

- Всегда больно проигрывать дерби. Мы сыграли против «Наполи», против «Ювентуса», против «Аталанты» и против «Лацио». Мы обыграли «Наполи», мы заслуживали большего в еще двух матчах и вот, сегодня мы проиграли из-за типичного пенальти для современного футбола, - цитирует слова Моуринью ForzaRoma.it.

«Рома» покинула Кубок Италии.