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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью: «Проиграли из-за пенальти»

11 Января 2024 • 00:23 Комментировать

Римская «Рома» проиграла в принципиальном матче «Лацио», подопечные португальского специалиста Жозе Моуринью уступили, пропустив единственный гол после исполнения пенальти в их ворота. Разумеется, наставник «Ромы» винит в поражении именно арбитров и судейство:

- Всегда больно проигрывать дерби. Мы сыграли против «Наполи», против «Ювентуса», против «Аталанты» и против «Лацио». Мы обыграли «Наполи», мы заслуживали большего в еще двух матчах и вот, сегодня мы проиграли из-за типичного пенальти для современного футбола, - цитирует слова Моуринью ForzaRoma.it.

«Рома» покинула Кубок Италии.


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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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