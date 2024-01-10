​Гвардиола вспоминает Виалли: «Провели вместе чудесные моменты»

Год назад не стало Джанлуки Виалли, и об итальянском экс-футболисте вспомнил Хосеп Гвардиола, успевший попробовать себя в итальянском футболе в качестве игрока в заключительной фазе своей карьеры. Его пути с Виалли впервые пересеклись в 1992 году - Гвардиоле пришлось сдерживать Джанлуку в финале Лиги чемпионов, когда «Барселона» впервые взяла трофей.

- Когда мы оба были еще молодыми, встретились в финале Лиги чемпионов - «Барселона» против «Сампдории». К счастью для нас, тогда Субисаррета сделал несколько отличных сейвов и мы выиграли. А затем мы встретились на турнире по гольфу и прекрасно провели тогда время, вспоминая тот финал, - цитирует слова Гвардиолы итальянское новостное агентство ITASportPress.