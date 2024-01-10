​«Фенербахче» готов увеличить предложение за Крунича

Сербский полузащитник с боснийским паспортом, Раде Крунич, наверняка покинет «Милан» - и руководство турецкого «Фенербахче» очень хочет, чтобы он сделал это именно в направлении их клуба. Но не факт - на услуги Крунича есть и другие претенденты, среди которых даже называли питерский «Зенит».

Завидев такой интерес, руководство «Фенербахче», ранее предлагавшее за Крунича четыре миллиона «европейских рублей», теперь готово раскошелиться несколько больше - вплоть до шести миллионов евро.

Об этом сообщает итальянский журналист Маттео Моретто, уточнивший, что к Круничу есть интерес также и Саудовской Аравии и Греции.