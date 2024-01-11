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Чемпионат Италии. Серия А

Грузинский бриллиант рассыпается: Почему Кварацхелия выглядит хуже, чем в прошлом сезоне

11 Января 2024 • 10:10 Комментировать (1)

В прошлом сезоне все восхищались Хвичей Кварацхелией, который был лидером «Наполи». Сейчас же грузин уже не выделяется. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, что случилось с вингером.

Статистика показывает: Кварацхелия сдал

В прошлом сезоне Хвича Кварацхелия был лидером «Наполи», который в итоге стал чемпионом Италии. Грузина называли «Кварадоной», он мелькал в слухах, связанных с топ-клубами. В нынешнем же январе Хвичу ни в какие богатые команды отправлять не спешат. Да и в целом про него говорят намного меньше, и статистика наглядно показывает, как сдал грузин.

Сезон-2022/23

 
Игры
Гол+пас
Серия А
 14 7+7
Лига чемпионов 5 2+3
Кубок Италии
 0 0+0
Итого
 19 9+10

 

Сезон-2023/24

 
Игры
Гол+пас
Серия А
 18 5+4
Лига чемпионов
 6 0+1
Кубок Италии
 1 0+0
Итого
 25 5+5

 

Год назад к этому моменту Хвича сыграл меньше матчей, но имел почти в два раза больше голевых действий. При этом особенно разница заметна в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне Кварацхелия тянул неаполитанцев, нынешний же групповой турнир он провёл абсолютно бледно.

Виноват Кварацхелия?

Конечно, можно говорить, что причина не только в самом Кварацхелии. Весь «Наполи» после ухода Лучано Спаллетти сдал и болтается в середине таблицы Серии А. При Руди Гарсии у неаполитанцев начался кризис, а Вальтер Маццарри только усугубляет его. Сдал не только Кварацхелия, другие игроки тоже выглядят не так ярко. Тот же Виктор Осимхен забил меньше своего показателя к этому моменту в минувшем сезоне.

Тем не менее было бы не совсем верно говорить, что в бедах Хвичи виновата только общая ситуация в команде. Ещё в конце прошлого сезона стало создаваться впечатление, что защитники стали привыкать к игре Кварацхелии. В первое время соперники не были готовы к грузину, но постепенно элемент непредсказуемости ушёл. При этом новых элементов в игре Хвичи не заметно, а в прежних он не добился сильного прогресса.

Кроме того, есть вопрос не столько мотивации даже, сколько новизны с точки зрения самого Хвичи. Это частая история, когда новичок сначала блистает, а потом чуть сдаёт. Да и одно дело выдавать максимум, когда ты летишь к скудетто, совсем другое – борьба за… даже сложно сказать, за что сейчас в принципе борется «Наполи».

В целом мы видели уже подобный регресс Кварацхелии в России, когда после яркого сезона-2020/21 в составе «Рубина» он сдал в следующем и был бледной тенью самого себя.

Хвича закончился?

Нет, конечно. Кварацхелия всё равно продолжает показывать неплохие цифры по статистике. Не такие яркие, но всё равно вполне приличные. Кроме того, он всё ещё молод – в феврале ему исполнится только 23 года. У Хвичи ещё полно времени, чтобы прибавить. Кроме того, переход в новый клуб и лучше новый чемпионат вновь добавит ему плюсов. Кварацхелия опять будет играть против соперников, которые ещё не будут привыкшими.

Другое дело, что пока Хвиче не хватает стабильности. В этой ситуации говорить о «Реале», куда грузин хотел бы попасть, слишком преждевременно. В Мадриде ценят умение всегда и несмотря ни на что держать свой уровень.

Агент Кварацхелии: Хвича не поедет в Саудовскую Аравию даже за миллиард евро

Роман Андреев

 

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Евро-Футбол.Ру,
Серия А Наполи Хвича Кварацхелия ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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aegur
11 Января 2024 в 11:28
Если бриллиант вдруг стал рассыпается, то это просто ограненный кусок стекла🧐
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