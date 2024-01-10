Гасперини: «Милан» очень силён дома»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал предстоящий матч против «Милана» в рамках четвертьфинала Кубка Италии. Не так давно «Аталанта» обыграла в домашних условиях «Милан», но то было в чемпионате, а сейчас команды сыграют в «Милане» - и Гасперини не сомневается, что матч будет куда сложнее.

- «Милан»6 дома очень силен, и, похоже, он еще и преодолел кризис. Я думаю лишь об этом матче, - цитирует слова Гасперини итальянское новостное агентство ITASportPress.

«Аталанта» лишь единожды в своей истории выигрывала Кубок Италии, это случилось в 1963 году.