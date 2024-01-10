​Гасперини: «Мы не можем выиграть Скудетто, но можем попасть в Лигу чемпионов»

Наставник «Аталанты» из Бергамо, Джан Пьеро Гасперини, пояснил, что главной целью команды на сезон считает место в зоне Лиги чемпионов, то есть в первой четверке чемпионата. По словам специалиста, это реальная цель для его коллектива.

- Мы не можем выиграть чемпионат, но мы можем попасть в зону Лиги чемпионов. Это наша главная цель на сезон. Она реальная, - цитирует слова Гасперини итальянское новостное агентство ITASportPress.

В последние годы «Аталанта» регулярно пробивалась в зону Лиги чемпионов, но сделать это в прошлом сезоне не смогла, а сейчас занимает лишь седьмое есто в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.