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Чемпионат Италии. Серия А

​Гасперини: «Мы не можем выиграть Скудетто, но можем попасть в Лигу чемпионов»

10 Января 2024 • 20:53 Комментировать

Наставник «Аталанты» из Бергамо, Джан Пьеро Гасперини, пояснил, что главной целью команды на сезон считает место в зоне Лиги чемпионов, то есть в первой четверке чемпионата. По словам специалиста, это реальная цель для его коллектива.

- Мы не можем выиграть чемпионат, но мы можем попасть в зону Лиги чемпионов. Это наша главная цель на сезон. Она реальная, - цитирует слова Гасперини итальянское новостное агентство ITASportPress.

В последние годы «Аталанта» регулярно пробивалась в зону Лиги чемпионов, но сделать это в прошлом сезоне не смогла, а сейчас занимает лишь седьмое есто в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.


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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини
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