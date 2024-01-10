​Лофтус-Чик: «Пулишич всегда был топ-игроком»

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик сказал несколько слов о своём одноклубнике – о Кристиане Пулишиче.

«Пулишич всегда был топ-игроком. В «Челси» у него не слишком сложилось, но в «Милане» он обрёл новую жизнь.

Он счастлив, играя в свой футбол, и он стал для нас ключевой фигурой в этом сезоне благодаря голам и своим действиям на правом флаге. Он фантастический игрок, что мы все знаем. Надеемся, что он сохранит свою форму», - сказал Лофтус-Чик клубному ТВ «Милана».

В сезоне 2023/2024 Кристиан Пулишич провёл 24 матча. В них американец забил семь голов и отдал шесть голевых передач на партнёров.