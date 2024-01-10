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Чемпионат Италии. Серия А

​Даниэль Мальдини стал игроком «Монцы» официально

10 Января 2024 • 16:35 Комментировать

Атакующий полузащитник Даниэль Мальдини стал игроком «Монцы». Клуб объявил об аренде 22-летнего футболиста у «Милана» на срок до конца сезона 2023/2024.

Стоит сказать, что в первой части нынешнего сезона Мальдини на временной основе выступал за другой итальянский клуб – за «Эмполи». В семи матчах Серии А Даниэль результативными действиями не отмечался.

Даниэль Мальдини является сыном известного в прошлом футболиста «Милана» Паоло Мальдини, а также внуком легендарного Чезаре Мальдини.

«Монца» на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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