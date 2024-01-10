Хендерсон был предложен «Ювентусу», в туринском клубе приняли решение по Джордану

Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон недавно был предложен туринскому «Ювентусу». По информации от журналиста Мирко ди Натале, представители 33-летнего англичанина связались со «старой синьорой», но итальянский клуб не горит желанием приглашать в свои ряды бывшего капитана «Ливерпуля».

Напомним, Хендерсон остался разочарован своим переездом в Саудовскую Аравию, который состоялся минувшим летом. Опытный полузащитник готов покинуть страну, несмотря на огромную зарплату.

Ранее Хендерсона также связывали с трансфером в амстердамский «Аякс» и шотландский «Селтик».