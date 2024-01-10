Переход Джало в «Ювентус» неизбежен

Центральный защитник «Лилля» Тьягу Джало в ближайшее время станет новым футболистом «Ювентуса». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, «Ювентус» близок к оформлению перехода 23-летнего футболиста. По данным источника, несколько часов назад между сторонами состоялась встреча, по итогам которой трансфер игрока уже неизбежен. Контракт Джало с туринским коллективом будет рассчитан до 2028 года, отмечает источник. Сообщается, что подписание соглашения пройдет в ближайшее время.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Джало в 15 миллионов евро.