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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Осимхена ответил представителю Кварацхелии

10 Января 2024 • 14:00 Комментировать
Наполи
...
Салернитана
13.01 17:00

Роберто Календа, агент форварда «Наполи» Виктора Осимхена, отреагировал на заявление представителя Хвичи Кварацхелии.

Напомним, ранее агент Мамука Джугели сказал, что летом Осимхен уедет в Саудовскую Аравию.

— Неправильно говорить о будущем других игроков. Это создает недопонимание между футболистом и болельщиками. Слова Мамуки неприемлемые. Мы только что продлили контракт с «Наполи», и единственное желание Осимхена, помимо Кубка африканских наций, — помочь «Наполи», — приводит слова Календы журналист Бен Джейкобс.

Новый контракт нигерийского футболиста с неаполитанцами рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.

Агент: Летом Осимхен уедет в Саудовскую Аравию

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Роберто Календа Виктор Осимхен Мамука Джугели ещё теги

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