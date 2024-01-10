Лофтус-Чик: В Италии приходится гораздо больше работать

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик высказался об игре в Серии А.

Напомним, 27-летний футболист перебрался в «Милан» из «Челси» прошлым летом.

— Здесь, в Италии, приходится работать гораздо больше. Благодаря этому, моя игра значительно улучшилась, — приводит слова английского хавбека Football on TNT Sports.

В текущем сезоне Лофтус-Чик принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором двух результативных передач.

Сегодня, 10 января, «Милан» примет «Аталанту» в рамках 1/4 финала Кубка Италии. Старт поединка запланирован на 23:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.