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Чемпионат Италии. Серия А

Лофтус-Чик: В Италии приходится гораздо больше работать

10 Января 2024 • 13:37 Комментировать
Монца
...
Интер Милан
13.01 22:45

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик высказался об игре в Серии А.

Напомним, 27-летний футболист перебрался в «Милан» из «Челси» прошлым летом.

— Здесь, в Италии, приходится работать гораздо больше. Благодаря этому, моя игра значительно улучшилась, — приводит слова английского хавбека Football on TNT Sports.

В текущем сезоне Лофтус-Чик принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором двух результативных передач.

Сегодня, 10 января, «Милан» примет «Аталанту» в рамках 1/4 финала Кубка Италии. Старт поединка запланирован на 23:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

 
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рубен Лофтус-Чик

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