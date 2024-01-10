Кузьмичёв рассказал о контракте Миранчука с «Аталантой»

Экс-директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв высказался относительно трудового соглашения между полузащитником Алексеем Миранчуком и «Аталантой».

«Аталанта» продлила с ним соглашение. У «Аталанты» была опция, что они до конца декабря в одностороннем порядке могут продлить соглашение еще на год», - рассказал Кузьмичёв на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025 года. Трансферная стоимость российского футболиста оценивается в 7,5 миллиона евро.