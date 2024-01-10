Осимхен жёстко раскритиковал агента Хвичи: «Кусок грязи и тупица»

Центрфорвард «Наполи» Виктор Осимхен грубо высказался в адрес футбольного агента Мамуки Джугели, представляющего интересы грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Мамука, ты – кусок грязи и позор. Мне стыдно за твои слова. Тупица. Не произноси больше мое имя», - написал нигерийский бомбардир в своих социальных сетях.

Ранее агент заявил, что Осимхен в летнее трансферное окно может переехать в чемпионат Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне нападающий провел 18 поединков за неаполитанский коллектив, записав на свой счет восемь забитых мячей и три голевые передачи. Срок действующего трудового соглашения между Осимхеном и «Наполи» истекает летом 2026 года.