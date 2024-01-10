Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Агент Тареми провёл переговоры с итальянским топ-клубом

10 Января 2024 • 03:14 Комментировать
Монца
...
Интер Милан
13.01 22:45

Миланский «Интер» продолжает работать над подписанием нападающего «Порту» Мехди Тареми.

«Нерадзурри» считаются главными претендентами на иранца ещё с осени. Форвард не собирается продлевать контракт с «Порту», истекающий в июне текущего года, и миланский гранд рассчитывает оформить переход игрока на правах свободного агента. Как сообщает Football Italia со ссылкой на FCInterNews, на этой неделе агент 31-летнего футболиста был замечен в Милане за переговорами с представителями «Интера».

На счету Мехди Тареми шесть забитых мячей и четыре результативные передачи в 24 матчах за «Порту» в нынешней кампании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Порту Мехди Тареми трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

09 Января
23:33
Маротта: «Интер» – зимний чемпион, но это ничего не значит» 1
20:22
«Интер» нашёл замену Санчесу в другом топ-клубе Серии А
16:32
«Лестер» может усилиться полузащитником «Интера»
15:24
Попович прибыл в Милан — за игроком следила «Барселона»
02:22
Два клуба Серии А хотят арендовать Мойзе Кина у «Ювентуса»
01:17
«Интер» окончательно выбыл из борьбы за Джало – игрок переходит в «Ювентус»
07 Января
02:19
Стала известна зарплата Лаутаро по новому контракту с «Интером»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МОНЦА ИНТЕР МИЛАН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке «Ливерпуль» выбрал звезду на замену Салаху ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте ​Мальдини назвал лучших нападающих, которых ему приходилось сдерживать Топ-5 ожидаемых трансферов зимы Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак» Мбаппе договорился с новым клубом Суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами ​Холанн перейдёт в «Барселону» ​Умер легендарный Беккенбауэр Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А
ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ Квалификация Australian Open: пять россиянок прошли дальше, пять - вылетели «Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала» Вице-президент федерации тенниса России: Каждый решает сам, что ему делать в новогодние праздники Рублёв выиграл турнир в Гонконге Селиваненко высказался в преддверии финала Рублёва с Руусувуори: «Андрей уже по идее втянулся в турнирный ритм» Московское «Динамо» разгромило «Куньлунь» Рублёв в волевом стиле вышел в финал турнира в Гонконге
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Января
03:14 · Италия. Серия А
Агент Тареми провёл переговоры с итальянским топ-клубом
02:44 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» предложила за Дрэгушина больше 30 млн евро, игрок примет решение в среду
02:29 · Германия. Бундеслига
Французский полузащитник отказал «Наполи» ради «Ювентуса» слухи
01:48 · Италия. Кубок
«Фиорентина» в серии пенальти прошла «Болонью»
01:33 · Италия. Серия А
«Рома» приняла решение по Моуринью слухи
00:39 · Италия. Серия А
Три клуба Серии А готовы подписать Балотелли, мечтающего сыграть на Евро-2024
00:16 · Англия. Премьер-лига
Дрэгушин склоняется к переходу в «Баварию», а не в «Тоттенхэм» слухи
09 Января
23:33 · Италия. Серия А
Маротта: «Интер» – зимний чемпион, но это ничего не значит» 1
22:41 · Италия. Серия А
Луис Энрике хочет видеть в «ПСЖ» испанского защитника
21:45 · Италия. Серия А
Романо подтвердил переход Бонуччи в «Фенербахче» молния
21:36 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» «перебила» предложение «Тоттенхэма» по Дрэгушину
21:30 · Италия. Серия А
Агент Кварацхелии: Хвича не поедет в Саудовскую Аравию даже за миллиард евро
21:20 · Италия. Серия А
Меньян: «Хочу выиграть с «Миланом» все трофеи»
21:19 · Италия. Серия А
Агент: Летом Осимхен уедет в Саудовскую Аравию
20:53 · Италия. Серия А
Меньян: «Не считаю себя эффектным вратарём»
Все новости
Рекомендуем