Агент Тареми провёл переговоры с итальянским топ-клубом

Миланский «Интер» продолжает работать над подписанием нападающего «Порту» Мехди Тареми.

«Нерадзурри» считаются главными претендентами на иранца ещё с осени. Форвард не собирается продлевать контракт с «Порту», истекающий в июне текущего года, и миланский гранд рассчитывает оформить переход игрока на правах свободного агента. Как сообщает Football Italia со ссылкой на FCInterNews, на этой неделе агент 31-летнего футболиста был замечен в Милане за переговорами с представителями «Интера».

На счету Мехди Тареми шесть забитых мячей и четыре результативные передачи в 24 матчах за «Порту» в нынешней кампании.