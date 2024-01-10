«Рома» готова предложить новый контракт главному тренеру Жозе Моуринью.

Действующий трудовой договор португальца истекает по окончании текущего сезона, и в прессе нередко появляются слухи о намерении специалиста покинуть клуб летом. По сообщениям Calciomercato, в «Роме» решили продолжить сотрудничество с Моуринью. «Особенному» предложат контракт, рассчитанный на один год, но включающий в себя опцию автоматической пролонгации в случае попадания в Лигу чемпионов по итогам сезона-2024/25. Отмечается также, что именитый рулевой будет вынужден работать в условиях крайне ограниченного трансферного бюджета, если ответит согласием.