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Чемпионат Италии. Серия А

Маротта: «Интер» – зимний чемпион, но это ничего не значит»

09 Января 2024 • 23:33 Комментировать
Монца
...
Интер Милан
13.01 22:45

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта поделился мыслями о выступлении команды в Серии А.

Коллектив Симоне Индзаги завершил первый круг на первом месте в турнирной таблице, набрав 48 очков после 19 туров. Впрочем, отрыв от идущего вторым «Ювентуса» – всего два балла.

«Быть зимним чемпионом Серии А – это как пиррова победа. Этот факт ничего не значит, и это вовсе не гарантия того, что мы в итоге выиграем скудетто», – передаёт журналист Николо Скира заявление гендиректора «нерадзурри».

13 января «Интер» сыграет на выезде против «Монцы» в рамках 20-го тура чемпионата Италии.

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