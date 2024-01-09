Известный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях подтверждает переход 36-летнего защитника Леонардо Бонуччи в стамбульский «Фенербахче».

По информации Романо, Бонуччи уже расторг свой контракт с берлинским «Унионом» и завтра отправится в Стамбул, где подпишет с местным грандом краткосрочное трудовое соглашение до конца текущего сезона.

Напомним, что «Фенербахче» традиционно один из кандидатов на чемпионский титул в Турции. Команда идёт на первом месте с 47 баллами, опережая «Галатасарай» по дополнительным показателям.

Бонуччи в этом сезоне сыграл в 10 матчах за «Унион» и забил один гол.