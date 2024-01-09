Агент Кварацхелии: Хвича не поедет в Саудовскую Аравию даже за миллиард евро

Мамука Джугели, агент нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, ответил на вопрос о возможном переезде своего подопечного в саудовский клуб.

«Хвича не поехал бы в Саудовскую Аравию даже за один миллиард евро. У него есть свои цели, он хочет играть в больших командах — «Реал», «Бавария» или «Манчестер Сити», — цитирует Джугели Football Italia.

Агент считает, что Кварацхелия входит в тройку лучших футболистов планеты и ни один клуб не отказался бы забрать его себе, но нужно подождать.

В сезоне-2023/24 грузинский футболист появился на поле в 25 поединках с учетом всех турниров, забил пять мячей и стал автором пяти результативных передач.