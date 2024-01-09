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Чемпионат Италии. Серия А

Меньян: «Хочу выиграть с «Миланом» все трофеи»

09 Января 2024 • 21:20 Комментировать
Милан
...
Рома
14.01 22:45

Голкипер «Милана» Майк Меньян рассказал о своих целях на будущее.

Летом прошлого года французский вратарь был связан с возможным переходом в «Баварию» и клубы Английской премьер-лиги, однако остался в «Милане».

«У меня много целей, которые я хочу воплотить в жизнь. Мне хотелось бы полностью реализовать свой потенциал, оставить след в истории. 

Я помню ту атмосферу, когда мы праздновали победу в Серии А в городе с нашими болельщиками – это было невероятно и уникально. «Милан» стал для меня как семья, хочу выиграть здесь все трофеи», – поведал в интервью GQ Italia Меньян, выступающий за «россонери» с 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Майк Меньян

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МИЛАН РОМА
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