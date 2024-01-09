Меньян: «Хочу выиграть с «Миланом» все трофеи»

Голкипер «Милана» Майк Меньян рассказал о своих целях на будущее.

Летом прошлого года французский вратарь был связан с возможным переходом в «Баварию» и клубы Английской премьер-лиги, однако остался в «Милане».

«У меня много целей, которые я хочу воплотить в жизнь. Мне хотелось бы полностью реализовать свой потенциал, оставить след в истории.

Я помню ту атмосферу, когда мы праздновали победу в Серии А в городе с нашими болельщиками – это было невероятно и уникально. «Милан» стал для меня как семья, хочу выиграть здесь все трофеи», – поведал в интервью GQ Italia Меньян, выступающий за «россонери» с 2021 года.