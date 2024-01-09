Агент: Летом Осимхен уедет в Саудовскую Аравию

Мамука Джугели, агент нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, поделился комментарием о будущем форварда команды Виктора Осимхена.

«Да, Осимхен подписал новый контракт с «Наполи», но вы верите, что он останется в этой команде? Я могу вам заявить, что летом Осимхен переедет в Саудовскую Аравию. Конечно, «Наполи» сильно поднял ему зарплату, но это не поможет им сохранить его», — цитирует агента Football Italia.

В нынешнем сезоне 25-летний нигериец принял участие в 18 играх с учетом всех турниров, забил восемь мячей и записал на свой счет три ассиста.

Контракт Осимхена с «Наполи» рассчитан до середины 2026 года, а его рыночная стоимость, по сведениям Transfermarkt, составляет 110 миллионов евро.