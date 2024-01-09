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Чемпионат Италии. Серия А

Меньян: «Не считаю себя эффектным вратарём»

09 Января 2024 • 20:53 Комментировать
Милан
...
Рома
14.01 22:45

Голкипер «Милана» Майк Меньян высказался о своих успехах.

Француз пополнил ряды «россонери» в 2021 году, быстро зарекомендовав себя и завоевав статус одного из лучших вратарей Европы.

«Я бы не назвал себя эффектным вратарём – я стараюсь действовать максимально просто. Самое важное для игроков моей позиции – это правильный менталитет. Важно быть дисциплинированным и терпеливым, верить в себя, упорно работать.

Ожидал ли я, что окажусь на таком уровне? Я много трудился, чтобы оказаться там, где я сейчас. Так что, пожалуй, в каком-то смысле я этого ожидал. Я верю, что работа над собой приносит успех», – рассказал в интервью GQ Italia 28-летний футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Майк Меньян

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МИЛАН РОМА
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