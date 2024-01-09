Меньян: «Не считаю себя эффектным вратарём»

Голкипер «Милана» Майк Меньян высказался о своих успехах.

Француз пополнил ряды «россонери» в 2021 году, быстро зарекомендовав себя и завоевав статус одного из лучших вратарей Европы.

«Я бы не назвал себя эффектным вратарём – я стараюсь действовать максимально просто. Самое важное для игроков моей позиции – это правильный менталитет. Важно быть дисциплинированным и терпеливым, верить в себя, упорно работать.

Ожидал ли я, что окажусь на таком уровне? Я много трудился, чтобы оказаться там, где я сейчас. Так что, пожалуй, в каком-то смысле я этого ожидал. Я верю, что работа над собой приносит успех», – рассказал в интервью GQ Italia 28-летний футболист.