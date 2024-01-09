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«Интер» нашёл замену Санчесу в другом топ-клубе Серии А

09 Января 2024 • 20:22 Комментировать
Наполи
...
Салернитана
13.01 17:00

Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне может перебраться в миланский «Интер».

В этом месяце ряды «нерадзурри» может покинуть Алексис Санчес, и в клубе готовы к такому сценарию, поэтому уже присмотрели варианты замены. По сведениям RaiSport, в случае ухода чилийца «Интер» попытается подписать Джованни Симеоне. Недавно в СМИ появились слухи о готовности аргентинца сменить клуб в связи с нехваткой игровой практики.

В активе Джованни Симеоне два забитых мяча в 20 поединках за «Наполи» в текущем сезоне. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 28-летнего форварда в 13 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Наполи Алексис Санчес Джованни Симеоне трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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