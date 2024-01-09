Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Погба надеется на дисквалификацию длиной в полгода

09 Января 2024 • 18:08 Комментировать

Поль Погба ждёт слушаний по делу о допинге. Как известно, в августовских пробах французского игрока «Ювентуса» было обнаружено повышенное содержание тестостерона.

Как сообщает в социальных сетях журналист Маттейс Пог, Погба со своей командой адвокатов работает над защитой. Они уверены в себе, поэтому отказались от сделки с признанием вины. Максимальная задача стороны игрока – добиться дисквалификации всего лишь на полгода. При этом прокуратура запрашивает отстранение на четыре года.

Журналист приводит в пример Жоао Педро, который шесть лет назад в похожей ситуации был дисквалифицирован всего лишь на полгода.

Слушания по делу Поля Погба пройдут в середине февраля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке «Ливерпуль» выбрал звезду на замену Салаху ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте ​Мальдини назвал лучших нападающих, которых ему приходилось сдерживать Топ-5 ожидаемых трансферов зимы Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак» «Барселона» решила продать Педри - известна цена Суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами ​Умер легендарный Беккенбауэр Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии ​«ПСЖ» мог грязно помогать Месси в борьбе за «Золотой мяч»
Квалификация Australian Open: пять россиянок прошли дальше, пять - вылетели «Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала» Вице-президент федерации тенниса России: Каждый решает сам, что ему делать в новогодние праздники Рублёв выиграл турнир в Гонконге Селиваненко высказался в преддверии финала Рублёва с Руусувуори: «Андрей уже по идее втянулся в турнирный ритм» Московское «Динамо» разгромило «Куньлунь» Рублёв в волевом стиле вышел в финал турнира в Гонконге Тищенко – о боксёрском поединке Нганну – Джошуа: «Каждый из них имеет возможность закончить бой досрочно» Голы трёх российских игроков помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон»
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Января
18:08 · Италия. Серия А
​Погба надеется на дисквалификацию длиной в полгода
17:14 · Россия. Премьер-лига
Камоцци уверен, что Сперцян заиграет в любом топ-клубе Европы
16:32 · Англия. Чемпионшип
«Лестер» может усилиться полузащитником «Интера»
15:59 · Италия. Серия А
«Рома» может заменить Саншеша полузащитником «Барселоны»
15:32 · Италия. Серия А
​В Серии А могут сократить число команд
15:32 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб Серии А составит конкуренцию «Баварии» в борьбе за Дайера
15:24 · Италия. Серия А
Попович прибыл в Милан — за игроком следила «Барселона» слухи
15:12 · Италия. Серия А
Клуб из Серии А нацелился на хавбека «Селтика», за которым следят немецкие гранды
15:12 · Англия. Премьер-лига
​Борьба за Марсьяля – названы клубы, которым интересен форвард «МЮ»
13:55 · Италия. Серия А
Экс-нападающий «ПСЖ» попал в психушку 1
13:26 · Россия. Мелбет-Первая лига
Черышев: «Миранчуку пора покинуть «Аталанту»
11:53 · Англия. Премьер-лига
«Дженоа» не дождалась предложения «Баварии» по Дрэгушину, игрок близок к переезду в АПЛ
11:28 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» предлагает 30 миллионов евро за защитника «Дженоа» Дрэгушина слухи
10:01 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Кальяри» Нандес может продолжить карьеру в России
09:37 · Италия. Серия А
Адебайор выбрал новый чемпионат для Осимхена 1
Все новости
Рекомендуем