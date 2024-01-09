​Погба надеется на дисквалификацию длиной в полгода

Поль Погба ждёт слушаний по делу о допинге. Как известно, в августовских пробах французского игрока «Ювентуса» было обнаружено повышенное содержание тестостерона.

Как сообщает в социальных сетях журналист Маттейс Пог, Погба со своей командой адвокатов работает над защитой. Они уверены в себе, поэтому отказались от сделки с признанием вины. Максимальная задача стороны игрока – добиться дисквалификации всего лишь на полгода. При этом прокуратура запрашивает отстранение на четыре года.

Журналист приводит в пример Жоао Педро, который шесть лет назад в похожей ситуации был дисквалифицирован всего лишь на полгода.

Слушания по делу Поля Погба пройдут в середине февраля.