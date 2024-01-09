«Рома» может заменить Саншеша полузащитником «Барселоны»

Итальянская «Рома» изучает варианты для усиления линии полузащиты. Хавбек команды Ренату Саншеш с большой долей вероятности прервёт свою аренду в этом месяце и вернётся в «ПСЖ».

По информации от издания Repubblica, «Рома» рассматривает вариант с трансфером полузащитника каталонской «Барселоны» Ориоля Ромеу, который вернулся на «Камп Ноу» минувшим летом. Испанец не смог впечатлить тренерский штаб «сине-гранатовых» в первой половине сезона, поэтому руководство «Барселоны» вполне может продать игрока в январе.

Ромеу ранее выступал в Англии за «Саутгемптон» и «Челси». Также полузащитник успел поиграть в Германии за «Штутгарт».