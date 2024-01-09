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«Рома» может заменить Саншеша полузащитником «Барселоны»

09 Января 2024 • 15:59 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1 1.40 X 5.10 2 7.40
11.01 22:00

Итальянская «Рома» изучает варианты для усиления линии полузащиты. Хавбек команды Ренату Саншеш с большой долей вероятности прервёт свою аренду в этом месяце и вернётся в «ПСЖ».

По информации от издания Repubblica, «Рома» рассматривает вариант с трансфером полузащитника каталонской «Барселоны» Ориоля Ромеу, который вернулся на «Камп Ноу» минувшим летом. Испанец не смог впечатлить тренерский штаб «сине-гранатовых» в первой половине сезона, поэтому руководство «Барселоны» вполне может продать игрока в январе.

Ромеу ранее выступал в Англии за «Саутгемптон» и «Челси». Также полузащитник успел поиграть в Германии за «Штутгарт».

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БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
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