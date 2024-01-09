​В Серии А могут сократить число команд

В Италии начались неформальные переговоры о сокращении количества команд в Серии А. Согласно данным La Gazzetta dello Sport, предварительные обсуждения проходят при участии Лоренцо Казини – президента лиги. Ожидается, что дебаты будут продолжаться в течение нескольких недель.

Отмечается, что ведущие итальянские клубы поддерживают идею с сокращением Серии А с 20 до 18 команд. Дело в том, что в ближайшие годы календарь будет ещё более насыщенным из-за изменения формата Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Более скромные клубы опасаются сокращения Серии А, поскольку гонка за выживание станет более сложной, а заработки снизятся, ведь при меньшем количестве игр телеправа подешевеют.

Чтобы сократить Серию А, это решение должно получить как минимум 14 голосов «за».