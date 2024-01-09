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Чемпионат Италии. Серия А

Попович прибыл в Милан — за игроком следила «Барселона» слухи

09 Января 2024 • 15:24 Комментировать
Монца
...
Интер Милан
13.01 22:45

Сербский полузащитник Митая Попович находится в Милане. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, 18-летний хавбек в ближайшее время подпишет трудовой договор с «Миланом». Стоит сказать, что на данный момент Попович находится в статусе свободного агента.

Отметим, что пока у футболиста нет игр на высшем уровне. Ранее он выступал за юношескую команду «Партизана».

По данным СМИ, Попович находился в шорт-листе «Барселоны». Кроме того, сообщалось, что «Манчестер Сити» пытался перехватить молодого таланта у «Милана».

Завтра, 10 января, «Милан» встретится с «Аталантой» в рамках 1/4 финала Кубка Италии. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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