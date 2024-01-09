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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-нападающий «ПСЖ» попал в психушку

09 Января 2024 • 13:55 Комментировать (1)

Экс-форвард сборной Аргентины Эсекьель Лавесси попал в психиатрическую больницу после употребления запрещенных веществ. Об этом рапортует испанская газета Marca.

Источник информирует, что родные Лавесси подтвердили факт наличия у бывшего игрока проблем с психотропными препаратами. Со слов очевидцев, Эсекьель начал слышать голоса в голове и решил, что его преследуют. Он сильно испугался и хотел нанести себе вред ножницами. Находящийся рядом с ним родственник смог успокоить Эсекьеля.

Лавесси известен по выступлениям за «Наполи», «ПСЖ» и другие клубы. В составе сборной Аргентины он провел 51 матч и забил девять голов.

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ЮвиК
09 Января 2024 в 14:08
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