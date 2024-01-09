Экс-нападающий «ПСЖ» попал в психушку

Экс-форвард сборной Аргентины Эсекьель Лавесси попал в психиатрическую больницу после употребления запрещенных веществ. Об этом рапортует испанская газета Marca.

Источник информирует, что родные Лавесси подтвердили факт наличия у бывшего игрока проблем с психотропными препаратами. Со слов очевидцев, Эсекьель начал слышать голоса в голове и решил, что его преследуют. Он сильно испугался и хотел нанести себе вред ножницами. Находящийся рядом с ним родственник смог успокоить Эсекьеля.

Лавесси известен по выступлениям за «Наполи», «ПСЖ» и другие клубы. В составе сборной Аргентины он провел 51 матч и забил девять голов.