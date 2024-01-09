Адебайор выбрал новый чемпионат для Осимхена

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Эммануэль Адебайор поделился мнением о возможном переезде форварда «Наполи» Виктора Осимхена в чемпионат Англии.

«У Виктора хорошее отношение к работе, это целеустремленный футболист, который способен добиться успеха. Очень хочу, чтобы он оказался в Англии, ведь АПЛ – самая сильная лига мира. Осимхен уже проявил себя в Серии А, пришло время покорить Англию», - передает слова Эммануэля BBC.

В прошлом сезоне Осимхен стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, отметившись 26 голами. В текущей игровой кампании 25-летний нигериец провел 13 матчей в Серии А, записав на свой счет семь забитых мячей.