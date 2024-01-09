Конте назвал свой возможный новый клуб

Известный итальянский специалист Антонио Конте, поработавший в туринском «Ювентусе» и лондонском «Челси», может трудоустроиться у себя на родине. Он может занять пост главного тренера «Наполи».

«Возможно, я возглавляю «Наполи». Но хочу, чтобы все было сделано правильно», - передает слова специалиста CalcioNapoli24.

Последним местом работы итальянского специалиста был лондонский «Тоттенхэм». Антонио покинул английский коллектив в марте прошлого года. С того момента он остается без работы.

По итогам 19 туров чемпионата Италии «Наполи» набрал 28 баллов и располагается на девятой позиции в турнирной таблице.