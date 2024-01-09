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Чемпионат Италии. Серия А

Игроков «Наполи» закрыли в отеле перед матчем с «Салернитаной»

09 Января 2024 • 08:27 Комментировать

Боссы итальянского клуба «Наполи» приняли решение закрыть команду в отеле до поединка против «Салернитаны» в рамках 20-го тура Серии А. Об этом рапортуют журналисты La Gazzetta dello Sport.

Такое решение было принято после недавнего поражения неаполитанцев от «Торино» со счетом 0:3. Подготовку к ближайшей игре команда проведет в закрытом режиме. Матч против «Салернитаны» состоится 13 января.

Добавим, что «Наполи» неудачно выступает в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии. Неаполитанская команда набрала 28 баллов и находится лишь на девятом месте в турнирной таблице Серии А.

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Наполи
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