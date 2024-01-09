​Балотелли: «Лаутаро - один из трёх лучших футболистов Серии А»

Бывший нападающий миланского «Интера» Марио Балотелли высоко ценит нынешнего лидера атаки «неррадзурри» - аргентинского форварда Лаутаро Мартинеса. Он не сомневается в том, что Мартинес входит в список лучших игроков высшей лиги итальянского чемпионата - Серии А.

- Лаутаро - один из трех лучших игроков Серии А. Осимхен мне нравится даже больше, чем Лаутаро, но сейчас «Наполи» далеко не так стабилен и хорош, как миланский «Интер». Еще я бы назвал Дибалу, - цитирует слова Марио Балотелли fcinter1908.it.

Напомним, что Лаутаро Мартинес выступает за миланский клуб с 2018 года.