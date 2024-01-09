​Алдаир: «Неприятно удивлён уходом Тьяго Пинту»

Легендарный бразилец Алдаир, посвятивший «Роме» тринадцать лет своей блистательной футбольной карьеры, увенчанной титулом чемпиона мира в 1994 году, прокомментировал последние новости из стана своего бывшего клуба. Речь идет об уходе Тьягу Пинту, который трудился в клубе в качестве главного менеджера.

- Это неожиданность, которая расстраивает меня. С небольшим количеством денег «Рома», тем не менее, имела игроков и справлялась с вызовами, - цитирует слова бывшего бразильского футболиста ForzaRoma.it.

Напомним, что Алдаир выступал за римский клуб с 1990 по 2003 год.