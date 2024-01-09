​Ди Канио: «Отношение Леау к делу - это стыд»

Бывший итальянский игрок Паоло ди Канио резко высказался против нападающего «Милана» Рафаэла Леау, обвинив того в неподобающем отношении к своему делу. По мнению ди Канио, именно это обстоятельство повлияло на судьбу команды в Лиге чемпионов, самом престижном клубном турнире футбольной Европы. Если бы Леау сыграл должным образом, то «Милан» прошел бы дальше, считает ди Канио:

- За первые три матча в Лиге чемпионов «Милан» не забил, а два первых закончились нулевыми ничьими. Достаточно было разок победить и все было бы иначе. Леау - важный игрок, но в тех матчах он не сказал своего слова. А чемпион должен делать это, делать разницу. Я считаю постыдным отношение Леау к делу, - цитирует слова ди Канио pianetamilan.it.