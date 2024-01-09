​Алдаир: «Не думаю, что Моуринью останется в «Роме»

Бывшая звезда «Ромы», бразилец Алдаир, входивший в чемпионский состав клуба в 2001 году, уверен в том, что португальский специалист Жозе Моуринью, второй год работающий с клубом, не останется в «Роме». Летом он уйдет, уверен Алдаир.

- Я не верю, что Моуринью останется. Говорят, что он уйдет уже летом, я тоже вижу предпосылки к этому, - цитирует слова Алдаира ForzaRoma.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Роме» предстоит сыграть с «Миланом», это случится четырнадцатого января. Сейчас столичный клуб занимает седьмое место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.