​Сакки: «Только «Милан» ещё может помешать «Интеру» или «Ювентусу»

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки, руководивший клубом с 1985 по 1991 год, считает, что лишь его бывший клуб способен еще бросить вызов лидирующим в турнирной таблице «Интеру» и «Ювентусу». При этом сейчас «Милан» уступает одному из конкурентов семь очков, а второму вообще девять.

- Дуэль за лидерство очень интересна, я не сомневаюсь, что «Ювентус» и «Интер» смогут так идти вплоть до конца сезона. И лишь «Милан» еще способен как-то помешать им. В матче с «Эмполи» я увидел очевидный прогресс команды, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

В следующем туре «Милану» предстоит сыграть с «Ромой».