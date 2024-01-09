Алдаир: «Цель «Ромы» - место в Лиге чемпионов»

Бывший бразильский футболист Алдаир, чемпион мира 1994 года в составе бразильской сборной, высказался по поводу перспектив «Ромы» в нынешнем сезоне. Он считает, что место в зоне Лиги чемпионов станет очень хорошим результатом в конце чемпионата.

- Место в зоне Лиги чемпионов остается главной целью сезона. Есть такие команды, как «Торино», «Фиорентина» и «Болонья», которые создают реальные проблемы в этом смысле «Интер» и «Ювентус» уже слишком далеко, чтобы с ними можно было что-то поделать, - цитирует слова бразильского футболиста ForzaRoma.it.

Алдаир выступал за римский клуб с 1990 по 2013 год.