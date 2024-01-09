​Энцо Райола: «ПСЖ» не ожидал, что «Милан» не удосужился продлить контракт с Доннаруммой»

Энцо Райола, сын безвременно покинувшего мир Мино Райолы, рассказал о том, что «Милан» в свое время, в 2021 году, сам «проворонил» Джанлуиджи Доннарумму, не удосужившись продлить с ним контракт.

- Когда Джиджи было семнадцать, уже тогда все клубы хотели его. В такой ситуации игрока надо беречь и поощрять. Летом 2021 года «Милан» пробился в Лигу чемпионов и не разобрался со своими трансферами. На Джиджи претендовал «Ювентус». Потом они сообщили, что взяли Меньяна. И в тот момент «ПСЖ» вышел на нас и узнал, что Джиджи не связан контрактом, - цитирует слова Райолы pianetamilan.it.