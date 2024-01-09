Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин попал в сферу интересов двух клубов.

23-летний игрок нечасто попадает в стартовый состав команды Массимилиано Аллегри, поэтому уже в текущем месяце, по слухам, туринцы могут отпустить форварда в аренду. Как сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио, информацию по Кину запросила «Монца». Также в аренде итальянца заинтересована «Фиорентина». Сам футболист пока не определился со своим будущим.

Действующий контракт Мойзе Кина с «Ювентусом» рассчитан до середины 2025 года, а его трансферная стоимость, по оценке портала Transfermarkt, составляет 18 млн евро.