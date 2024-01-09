«Интер» окончательно выбыл из борьбы за Джало – игрок переходит в «Ювентус»

«Ювентусу» удалось опередить «Интер» в гонке за центральным защитником «Лилля» Тьягу Джало.

«Нерадзурри» были близки к предварительной договорённости по переходу португальца следующим летом в качестве свободного агента, однако в дело вмешался «Ювентус», решивший переманить игрока уже в январе. По сведениям Football Italia, в «Интере» уже смирились с невозможностью подписать Джало, который в ближайшее время официально перейдёт в туринский клуб.

Как сообщает источник, боссы миланского гранда решили сосредоточиться на усилении фланга обороны, в то время как в центре защиты, судя по всему, изменений не будет.