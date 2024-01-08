​Интерес «Милана» к Дрэгушину может свидетельствовать о приходе Конте

Как мы уже сообщали, на внезапно заинтересовавшего сразу несколько клубов Европы румынского защитника Раду Дрэгушина теперь претендует и «Милан».Но, как рассуждают итальянские СМИ, за приглашением Дрэгушина может скрываться и другой важный аспект - приход в «Милан» Антонио Конте.

Дело в том, что румынский игрок является идеальным по своей игровой позиции для любимой игровой схемы Антонио Конте, 3-5-2, а также 3-4-3, которой он пользовался в Англии. Так что, не исключено, руководство «Милана» уже приняло решение - и оно не в пользу Стефано Пиоли, нынешнего наставника клуба.