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Чемпионат Италии. Серия А

​Интерес «Милана» к Дрэгушину может свидетельствовать о приходе Конте

08 Января 2024 • 23:55 Комментировать

Как мы уже сообщали, на внезапно заинтересовавшего сразу несколько клубов Европы румынского защитника Раду Дрэгушина теперь претендует и «Милан».Но, как рассуждают итальянские СМИ, за приглашением Дрэгушина может скрываться и другой важный аспект - приход в «Милан» Антонио Конте.

Дело в том, что румынский игрок является идеальным по своей игровой позиции для любимой игровой схемы Антонио Конте, 3-5-2, а также 3-4-3, которой он пользовался в Англии. Так что, не исключено, руководство «Милана» уже приняло решение - и оно не в пользу Стефано Пиоли, нынешнего наставника клуба.


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Милан Раду Дрэгушин
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