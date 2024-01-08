Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис намерен привести в клуб Антонио Конте.

54-летний специалист, ныне не имеющий работы, уже вёл переговоры с неаполитанцами по ходу текущего сезона, но договориться сторонам не удалось. Выбор де Лаурентиса тогда пал на Вальтера Маццарри, при котором результаты также оставляют желать лучшего.

По сообщениям Calciomercato, президент «Наполи» всё ещё мечтает о назначении Антонио Конте на пост главного тренера в обозримом будущем. Впрочем, это вряд ли произойдёт до конца нынешней кампании, даже если Маццарри будет отправлен в отставку.

«Наполи» занимает девятую строчку в турнирной таблице Серии А после 19 туров.